Processo "Saggio Compagno", pene definitive per 5 imputati a Taurianova: arrestati

Reggio Calabria - Cinque persone sono state arrestate, nel corso della notte, dai carabinieri della compagnia di Taurianova, in esecuzione di un ordine per la carcerazione disposto dalla Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria. Si tratta di imputati dell’operazione “Saggio Compagno”, che, fra il dicembre del 2014 ed il gennaio del 2015, aveva portato a due retate finalizzate alla disarticolazione della “locale” di Cinquefrondi, cosca operante in tutta la piana di Gioia Tauro ed attiva nel traffico di sostanze stupefacenti e nel contrabbando di armi da sparo. Nei loro confronti è scattata una condanna definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione che ha respinto i ricorsi contro la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria. Per i cinque arrestati si sono aperte le porte del carcere di Palmi, dove dovranno scontare pene dai 3 ai 9 anni.

Si tratta di Costantino Tripodi, 76 anni, Antonio Zangari, 73 anni, Antonio Raco, 35 anni, Ettore Crea, 49 anni e Francesco Longordo, 42 anni.

