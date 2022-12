Prorogato commissariamento antimafia del Comune di Nocera Terinese, la decisione del Governo su proposta del Viminale

Nocera Terinese - Prosegue per altri sei mesi il commissariamento antimafia al Comune di Nocera Terinese. A stabilirlo il Governo nel corso dell'ultima riunione. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, "per consentire il completamento dell’opera di risanamento degli enti rispetto ai condizionamenti da parte della criminalità organizzata - si legge nella nota stampa del Consiglio dei ministri - ha deliberato la proroga di sei mesi delle gestioni commissariali del Comune di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, e del Comune di Nocera Terinese".

A maggio del 2021, a seguito dell’operazione "Alibante", il sindaco del comune di Nocera Terinese e i consiglieri di maggioranza si erano dimessi decretando la fine anticipata della legislatura. Successivamente era arrivata, su provvedimento del Prefetto di Catanzaro Maria Teresa Cucinotta, la commissione di accesso al Comune di Nocera Terinese e poi si è insediato il commissario prefettizio alla guida del Comune. Prosegue, dunque, da circa un anno e mezzo il commissariamento dell'ente di Nocera.