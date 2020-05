Protesta movimento "PrendoCasa", manifestanti tentano di entrare in Prefettura a Cosenza: bloccati da Polizia

Cosenza - Un gruppo di manifestanti, appartenenti al comitato PrendoCasa, questa mattina ha tentato di entrare nella sede della Prefettura di Cosenza, ma è stato fermato dalla polizia. I manifestanti si erano raccolti sulla piazza antistante l'edificio, portando cassette di frutta vuota, per protestare contro la mancanza di sussidi per le famiglie bisognose e la cronica carenza di alloggi popolari. Ci sono stati momenti di tensione tra di loro e le forze di polizia, fino a quando i manifestanti non hanno tentato di fare irruzione nel palazzo del Governo. E' stato in questo frangente che la polizia è intervenuta con decisione, bloccando e identificando i manifestanti e poi sedando la protesta.

"Siamo qui - ha spiegato uno dei manifestanti, Ferdinando Gentile - per rimarcare la questione dell'emergenza abitativa, visto che non sono arrivate risposte in questi mesi, la variazione di bilancio dai revisori non è stata fatta e ci sono tante famiglie in difficoltà. Situazione aggravata dalla crisi sanitaria". E' stato esposto uno striscione con la scritta: "Affitti, bollette, reddito, cassa integrazione, partita iva, posti di lavoro: vogliamo risposte". In piazza è intervenuta la polizia per il rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento.