Rapina sul lungomare a Catanzaro, arrestati due 23enni

Catanzaro - Nella serata del 13 settembre, i Carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido, coadiuvati dai colleghi delle Stazioni S. Maria e Bellamena hanno arrestato, in esecuzione di Ordinanza di Custodia cautelare emessa dal GIP di Catanzaro per rapina, D.A. e K.H. entrambi cittadini marocchini 23enni, residenti da tempo nel capoluogo e già noti alle FF.PP.

L’attività investigativa della Stazione di Catanzaro Lido ha avuto origine dalla denuncia di un cittadino pakistano, lavoratore stagionale in un esercizio commerciale di Catanzaro Lido, che a Ferragosto, mentre si trovava sul Lungomare Pugliese sul proprio monopattino, era stato fermato da quattro persone che, dopo avergli spruzzato sul volto del liquido urticante, gli avevano portato via il veicolo ed il borsello contenente effetti personali ed un telefono cellulare. Gli accertamenti, avviati dai Carabinieri nell’immediatezza dei fatti, consentivano di rinvenire, già nelle prime ore successive alla denuncia, e restituire alla vittima il monopattino asportato. In particolare, la visione degli impianti di videosorveglianza cittadini, pubblici e privati, uniti alle descrizioni che, soprattutto di due dei quattro aggressori, aveva fatto la vittima, hanno portato gli investigatori ad identificare due cittadini marocchini. Il materiale probatorio raccolto, validato dall’Autorità Giudiziaria catanzarese, ha quindi portato all’emissione dei provvedimenti di custodia cautelare a carico dei due che, una volta rintracciati, sono stati portati presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari.