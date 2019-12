Rapinano e pestano un cittadino somalo a Catanzaro, Polizia arresta presunti responsabili

Catanzaro – Avrebbero rapinato un cittadino somalo a Catanzaro Lido. La Squadra Mobile, con l’ausilio delle Volanti e del Commissariato Sezionale di P.S. di Catanzaro Lido, pertanto, ha arrestato, in esecuzione di una misura cautelare, richiesta dalla Procura di Catanzaro e disposta dal Gip del Tribunale, L.C.M. 38 anni, con l’avviso orale del Questore in atto e con pregiudizi di polizia per lesioni, tentato omicidio e C.G. 23 anni, con l’avviso orale del Questore in atto e con pregiudizi di polizia per violenza sessuale, oltraggio a pubblico ufficiale, minacce e danneggiamento, nonché lesioni personali con l’aggravante specifica della discriminazione razziale, poiché ritenuti essere i responsabili di una rapina e del pestaggio di un cittadino somalo avvenuto il 19 ottobre scorso nei pressi di un bar di Catanzaro Lido. La vittima nell’occasione è stata colpita alla testa con una bottiglia di vetro e subito dopo con un bicchiere e derubato della somma di 50 euro, ma anche pesantemente insultato per la sua origine straniera, tanto da indurre l’Autorità Giudiziaria a contestare ai due arrestati l’aggravante della discriminazione raziale.

Dopo il primo intervento della volante, le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di identificare i due presunti responsabili dell’accaduto e acquisire tutti gli elementi per permettere alla Procura di richiedere ed ottenere dal GIP la misura cautelare in virtù della quale i due indagati, rintracciati uno nel quartiere Lido e l’altro nel quartiere Santa Maria, sono stati arrestati e condotti presso la casa circondariale di Catanzaro.