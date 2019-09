Rapinarono un uomo a Reggio Calabria causandogli fratture, 2 arresti

Reggio Calabria - Due persone sono state arrestate dai carabinieri del comando stazione di Reggio Calabria principale per la rapina subita da un uomo di 48 anni nella notte del 20 marzo scorso. Si tratta di Sangare Bangali, 28enne ivoriano attualmente detenuto in carcere per altra causa, e di Mohamed Bashir Diallo, 22enne originario della Guinea, incensurato. La vittima si trovava nei pressi di un esercizio commerciale di distributori automatici del centro storico, quando due malviventi, dopo averlo seguito per un breve tratto, lo aggredirono alle spalle, malmenandolo, per derubarlo del telefono cellulare e di alcune banconote, procurandogli così fratture ossee e lesioni ritenute guaribili in 25 giorni. Fondamentali per gli esiti investigativi sono stati i filmati acquisiti dal sistema di videosorveglianza posto nelle vicinanze del luogo dove si sono consumati i fatti, oltre alla conoscenza diretta da parte dei militari dei soggetti tratti in arresto, in particolare di Bangali, già noto alle forze dell'ordine. Gli inquirenti evidenziano, inoltre, la fiducia riposta dalla vittima nelle istituzioni e la sua collaborazione nell' individuazione degli arrestati.

