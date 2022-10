Recuperate auto rubate nel Torinese, arrestato calabrese

Torino - Tredici automobili rubate nelle scorse settimane in provincia di Torino sono state ritrovate e recuperate dalla polizia stradale e dai carabinieri. Nel corso dell'operazione congiunta è stato arrestato in flagranza di reato un uomo residente a Careri, in provincia di Reggio Calabria. I furti erano stati commessi fra il mese di settembre e il 24 ottobre a Giaveno, Avigliana e Orbassano. L'uomo è stato bloccato perché, secondo gli investigatori, stava lavorando al riciclaggio delle vetture piazzandovi targhe false o intestate a persone residenti in provincia di Reggio Calabria. Le 13 auto recuperate, tutte modello Fiat Panda 4x4, Mitsubishi Pajero e Suzuki, sono state messe sotto sequestro e verranno riconsegnate ai proprietari.