Recuperati escursionisti francesi dispersi in Calabria

Reggio Calabria - Ha avuto un lieto fine la disavventura di due escursionisti, padre e figlio, di nazionalità francese, in ferie in località Montebello Jonico. I due, nella serata di ieri, avevano lasciato il resort dove erano ospiti per avventurarsi in una escursione notturna in montagna. Alle ore 3.20 circa è giunta ai Vigili del Fuoco del comando di Reggio Calabria la richiesta di soccorso da parte di una donna, rimasta in albergo, preoccupata per il non rientro dei familiari i quali non erano più raggiungibili telefonicamente. Sul posto è stata inviata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Melito Porto Salvo che, raccolte le informazioni necessarie dalla donna, hanno avviato le ricerche.Alle ore 4.30 i pompieri hanno avvistato in cima ad una montagna rocciosa ed impervia alcune luci, raccomandando ai malcapitati di rimanere sul posto.Alle prime luci dell’alba i vigili del fuoco, attraverso sentieri impervi, hanno raggiunto i due escursionisti che, in buono stato di salute, sono stati condotti in una zona sicura e sono stati accompagnati alla stazione dei Carabinieri prima di far rientro in albergo.