"Rinascita-Scott", resta in carcere l'ex sindaco di Pizzo

Vibo Valentia - Resta in carcere l'ex sindaco di Pizzo Calabro, Gianluca Callipo, 38 anni, coinvolto nell'inchiesta "Rinascita-Scott" della Dda di Catanzaro e dei carabinieri. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha infatti rigettato il suo ricorso (è difeso dall'avvocato Armando Veneto) confermando l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip distrettuale ed eseguita a dicembre. Il primo cittadino di Pizzo Calabro, dimissionario dopo l'arresto, è accusato dei reati di concorso esterno in associazione mafiosa ed abuso d'ufficio aggravato dalle finalità mafiose. Secondo l'accusa, Gianluca Callipo sarebbe stato in diretto contatto con i vertici dell'organizzazione criminale operante a Pizzo (in particolare, la famiglia Mazzotta) e a San Gregorio d'Ippona (clan Razionale - Gasparro). In cambio di favori ai clan avrebbe avuto da tali consorterie il sostegno elettorale nelle elezioni comunali del giugno 2017. Si resta ora in attesa delle decisioni del prefetto di Vibo Valentia che dovra' valutare l'invio di una commissione di accesso agli atti al Comune di Pizzo, atteso che nell'inchiesta, oltre al primo cittadino, sono indagati anche il comandante della Polizia municipale, dirigenti comunali ed un assessore.

