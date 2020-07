Rissa per futili motivi a Bagnara Calabra, denunciate 3 persone

Reggio Calabria - I carabinieri di Bagnara Calabra hanno denunciato tre persone residenti a Sant’Eufemia d’Aspromonte accusate di rissa. Uno dei tre è stato anche denunciato per porto illecito di oggetti atti ad offendere. Tutto è nato alle 23:30 circa di domenica sera, quando, lungo il viale Turati di Bagnara, è scoppiata una rissa tra i tre per futili motivi. I militari, che stavano svolgendo un normale servizio di controllo del territorio, giunti sul posto, dopo aver sedato la rissa, hanno rinvenuto a terra un coltello a serramanico e successivamente, a seguito di perquisizioni personali e veicolari uno dei tre è stato trovato in possesso di 2 coltelli a serramanico. Le persone protagoniste della vicenda sono state sottoposte alle cure mediche da personale del “118” avendo riportato escoriazioni varie sul corpo, giudicate guaribili in 3 giorni.

