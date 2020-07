Rogo in abitazione a Gioia Tauro, salvata coppia di anziani disabili

Gioia Tauro - Una coppia di anziani disabili è stata soccorsa dai poliziotti e dai carabinieri a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, poco prima che un incendio divampasse nella loro abitazione. Il fatto è accaduto sulla strada nazionale al numero 18, dove i poliziotti del Commissariato di Gioia Tauro sono intervenuti grazie alla segnalazione degli inquilini di un edificio, che avevano specificato che all'interno dell'abitazione risiedevano due persone anziane e disabili. Gli agenti della Volante, dopo avere bussato invano ripetutamente, hanno forzato con un calcio la porta d'ingresso dell'appartamento. La donna, in preda al panico, si sorreggeva mediante un deambulatore ed è stata rapidamente trasportata all'esterno dell'edificio. Contemporaneamente sono giunti sul posto anche i carabinieri che insieme ai poliziotti hanno portato in salvo anche l'uomo. L'edificio è stato interamente evacuato e i vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza dello stabile.

