Sbarco di migranti nel Catanzarese, in 50 su barca a vela arenata

Catanzaro - Terzo sbarco di migranti, in poche ore, in Calabria. Dopo le due imbarcazioni intercettate ieri al largo del Crotonese, una barca a vela si è arenata davanti la costa di Catanzaro, al confine con il comune di Simeri Crichi, nei pressi della foce del fiume Alli. Una cinquantina le persone rintracciate dalle forze dell’ordine a poche centinaia di metri dalla battigia. Si tratta di iracheni, iraniani e afghani, tra cui anche donne e bambini. Polizia, carabinieri, vigili urbani e capitaneria di porto hanno avviato gli accertamenti, con il personale sanitario che ha effettuato le verifiche anticovid. Secondo le indagini, la barca a vela si è arenata a poche decine di metri dalla riva intorno alle 8 di stamani, quindi i migranti hanno provato a risalire a piedi il corso del fiume Alli, arrivando vicino la strada statale 106 dove sono stati riuniti per tutte le verifiche necessarie. Le attività di indagine sono seguite dai carabinieri della Compagnia di Catanzaro, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Sellia Marina. Dopo avere completato l’iter necessario per le identificazioni e le procedure sanitarie, i migranti, tutti in discrete condizioni di salute, sono stati trasferiti in un centro di accoglienza.