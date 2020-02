Scomparsi in Sardegna due fratelli calabresi, avviate ricerche: si indaga per omicidio

Dolianuova (Sud Sardegna) - Si vivono momenti di apprensione a Dolianova, in Sardegna, per la scomparsa di due fratelli, Davide e Massimiliano Mirabello, rispettivamente di 40 e 36 anni, originari del Vibonese, usciti assieme di casa domenica pomeriggio senza fare più rientro. La scomparsa è stata denunciata dai familiari dei due fratelli che, non vedendoli più tornare e dopo averli cercati inutilmente, si sono rivolti ai carabinieri di Dolianova che hanno avviato immediatamente le indagini. I due si sono allontanati a bordo di un'auto e qualcuno li avrebbe anche visti in paese domenica pomeriggio. Una nota di ricerca è stata diffusa a tutte le forze dell'ordine ed è stato avviato il piano dalla Prefettura per le persone scomparse. I carabinieri adesso hanno avviato una seria di accertamenti per fare piena luce sull'episodio.

Si indaga per omicidio

La Procura di Cagliari indaga per duplice omicidio sulla vicenda della scomparsa dei due fratelli calabresi Massimiliano e Davide Mirabello, rispettivamente di 35 e 40 ani, da qualche tempo residenti a Dolianova (Cagliari), usciti di casa domenica pomeriggio senza fare più ritorno. Il fascicolo è stato aperto dal sostituto procuratore di turno, Gaetano Porcu, per consentire accertamenti immediati sull'auto ritrovata bruciata ieri sera. La Volkswagen Polo a bordo della quale i due si erano allontanati è stata rinvenuta non troppo distante dall'abitazione dei due fratelli, in aperta campagna. Il fascicolo per omicidio è stato aperto anche per consentire l'esame del maglione con tracce di sangue, trovato sempre vicino all'abitazione.