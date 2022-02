Scontro fra 5 auto su statale 106 a Reggio Calabria, un morto

Reggio Calabria - Una persona è morta in un incidente stradale sulla statale 106 Ter Jonica, che è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Reggio Calabria. Per cause in corso di accertamento, l'episodio ha coinvolto cinque veicoli e nell'impatto una persona ha perso la vita e un'altra è rimasta ferita. Personale di Anas, forze dell'ordine e 118 sono giunte sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.