Mammola (Reggio Calabria) - Scontro frontale tra due auto in una galleria sulla Strada Grande Comunocazione "Ionio-Tirreno" nel comune di Mammola. Feriti i conducenti delle due auto che sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di Siderno e trasportati in ospedale per le cure del caso. In corso accertamenti per delineare la giusta dinamica del sinistro.