Scontro frontale tra due auto sulla statale 682 "Ionio-Tirreno" a Rosarno, un morto e tre feriti

Rosarno - Un morto e tre feriti: è il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla statale 682 "Jonio-Tirreno" in località San Fili nel territorio del comune di Rosarno. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzione per consentire i soccorsi. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Siderno e Reggio Calabria, due auto, una Fiat Punto ed una Volkswagen Passat, si sono scontrate frontalmente. A perdere la vita è stato il passeggero della Punto, mentre il guidatore, dopo un primo intervento dei medici del 118, è stato portato con l'eliambulanza nell'ospedale di Reggio Calabria. Feriti anche gli occupanti della Passat, madre e figlio, che sono stati portati nell'ospedale di Polistena. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.