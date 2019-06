Scontro tra auto e camion nel vibonese, morti 3 giovani

Spadola (Vibo Valentia) - Tre giovani sono morti questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla Trasversale delle Serre nel territorio di Spadola in provincia di Vibo Valentia. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un'auto sulla quale viaggiavano le vittime, tutte di Soriano, di età compresa tra i 19 e 23 anni, e un autocarro. Una quarta persona che era nella vettura è rimasta ferita ed è attualmente ricoverata con diverse fratture all'ospedale di Catanzaro. Ferito in modo non grave l'autista del camion.

Sono Salvatore Farina, di 21 anni, un suo cugino omonimo di 23 e Natale Chiera, di 19 anni, le vittime dell'incidente stradale avvenuto stamane all'alba sulla Trasversale delle Serre, in Calabria. Il quarto occupante della vettura che si è scontrata con un autocarro, G.N., ha 23 anni. L'impatto tra i due mezzi è avvenuto in un tratto dell'importante arteria viaria che collega le Serre e Preserre vibonesi con la zona del Soveratese. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia stradale che ha avviato gli accertamenti per risalire alla dinamica dell'incidente stradale.