Stalettì (Catanzaro) - Un giovane di 28 anni é morto a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella galleria di Copanello di Stalettì, lungo la statale 106 jonica. La vittima si trovava alla guida di una moto che, per cause in corso d'accertamento, si é scontrata con un'automobile. Il giovane é deceduto durante il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, il personale del 118 e l'Anas.