Scontro tra due auto nel catanzarese, feriti

Catanzaro - Una Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina è intervenuta sulla SS106, Viale Crotone località Giovino nel quartiere marinaro di Catanzaro per incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Hyundai Atos ed una Citroen C4. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. I conducenti delle vetture, feriti in modo lieve, sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem118 sono stati trasportati presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle vetture in attesa del ripristino delle normali condizioni di sicurezza dell'arteria stradale. Sul posto polizia locale per quanto di competenza.

