Scontro tra due auto su SS 106 a Sellia, feriti lievi

Catanzaro - Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta sull SS106 nel comune di Sellia Marina per incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Skoda Octavia ed una Kia Rio. Sei le persone complessivamente a bordo delle due vetture tra cui due bambini. Fortunatamente non risultano feriti gravi. I malcapitati venivano soccorsi dal personale sanitario del Suem118 che provvedeva a prestare le cure necessarie sul posto. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale. Sul posto carabinieri per quanto di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. Disagi per la viabilità.

