Scontro tra due auto sulla sp 89 a Maida, feriti

Maida - Incidente, nella tarda serata del 23 gennaio, sulla strada provinciale 89 che collega i comuni di Girifalco e Maida. A causa dell'impatto diversi passeggeri delle due auto interessate dal sinistro, almeno sette, hanno riportato ferite. Sul posto si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza per prestare le prime cure e per il successivo trasporto all'ospedale di Lamezia. Due le auto coinvolte, una Ford S Max e una Fiat Freemont. Intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente i carabinieri di Maida e Flora per il ripristino stradale.

