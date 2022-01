Scontro tra due auto sulla statale 107 a Belvedere Spinello: 7 feriti - VIDEO

Belvedere Spinello (Crotone) - Sette persone sono rimaste ferite, quattro, tra le quali una bambina, in modo grave, nello scontro frontale tra due auto - una Fiat Punto ed una Volkswagen Golf. - avvenuto nel pomeriggio sulla statale 107 "Silana Crotonese" nel comune di Belvedere di Spinello (Crotone). A bordo della prima vettura due passeggeri e cinque (di cui due bambini) sulla Golf. I quattro feriti gravi sono stati portati in ospedale in codice rosso. La statale è stata chiusa per consentire l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione dell'emergenza e ripristinare la circolazione. L'Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre dalle lamiere due occupanti (uno dalla Fiat Punto ed uno dalla Golf). I feriti affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con 4 ambulanze. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza delle vetture e del sito.

