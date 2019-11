Luzzi - I Vigili del Fuoco, del Comando provinciale di Cosenza, sono intervenuti nel comune di Luzzi, in contrada Linze, dove si è verificato uno scontro tra due automezzi pesanti. Nello scontro sono rimaste ferite due persone per una persona è stata necessaria l'opera dei vigili del fuoco, per estrarla dalle lamiere dell'abitacolo del mezzo. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dal 118, le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.

