Scoperti 8 artifizi pirotecnici nel vibonese: distrutti dagli artificieri

Cessaniti (Vibo Valentia) - Otto artifizi artigianali di tipo pirotecnico, non riconosciuti e non classificati dal ministero dell'Interno, privi di marcatura “Ce” e, dunque, pericolosi perché non conformi alle direttive comunitarie, sono stati scoperti dai Carabinieri della stazione di Cessaniti. I militari hanno inoltre deferito un uomo residente nella frazione di San Cono. Gli artifizi erano stati conservati in uno scantinato dell'abitazione e per l'immediata distruzione si è reso necessario l'intervento degli artificieri del Reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Catanzaro che su disposizione dell'autorità giudiziaria hanno effettuato pure la campionatura dei manufatti.

