Sequestrati 4 quintali di prodotto ittico nel Cosentino

Corigliano Rossano (Cosenza) - Sequestrati dalla Guardia Costiera circa quattro quintali di prodotto ittico nel territorio comunale dell'alta sibaritide. Il Nucleo operativo di Polizia ambientale della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro ha rinvenuto 43 cassette di polistirolo contenenti novellame di sarda (Sardina Pilchardus), più comunemente chiamato "bianchetto", per un totale di circa 257 kg a bordo di una autovettura. All'autista è stato sequestrato l'intero carico di prodotto illegalmente trasportato e, contestualmente, elevata una sanzione amministrativa per la quale è previsto un ammontare di 25.000 euro. Successivamente, in un altro centro urbano della provincia ionico-cosentina, i militari hanno trovato altri 115 kg di "bianchetto" conservati in cassette di polistirolo a bordo di un furgone isotermico. Anche in questa circostanza, il prodotto è stato sequestrato ed al conducente è stata contestata una sanzione amministrativa di 10.000 euro. Dopo la certificazione del dirigente medico, del competente servizio veterinario dell'Asp, che ne ha attestato la non idoneità al consumo umano, tutto il prodotto, che ammonta a circa 372 Kg, è stato avviato allo smaltimento secondo le vigenti disposizioni di legge.