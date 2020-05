Si ribalta con trattore in scarpata a Soveria Simeri, ferito

Soveria Simeri – Un incidente si è verificato questa mattina in località Ferruzza nel comune di Soveria Simeri. Un trattore agricolo, per cause in corso di accertamento si è ribaltato in una scarpata limitrofe al podere dove stava operando. Il conducente, rimasto ferito, è stato preso in cura dal personale del suem118 e trasferito presso struttura ospedaliera con elisoccorso.

L’intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è valso alla messa in sicurezza della zona del sinistro. Sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.