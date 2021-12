Cosenza - Un 34enne è stato gambizzato a Cosenza durante un agguato compiuto in piena notte. L'uomo sarebbe stato colpito ad una gamba da una persona non ancora identificata. A indagare sull'accaduto sono i carabinieri. Dopo il ferimento, il 34enne, che risulta essere incensurato, è stato soccorso e trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino, ma non sarebbe in pericolo di vita.