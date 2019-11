Strappano collana e un anello a 68enne, arrestate due donne a Cosenza

Cosenza - Due donne rumene, di 28 e 22 anni, sono finite ai domiciliari ritenute responsabili di furto con strappo ai danni di un 68enne di Acquappesa. L’uomo, lo scorso 11 ottobre, ha segnalato ai militari della Sezione Radiomobile di aver subito un furto presso il piazzale delle autolinee di Cosenza. Nel raccontare la dinamica è emerso come la vittima fosse stata avvicinata da tre donne di giovane età. Dopo qualche minuto di conversazione con quest’ultime, l’uomo si offriva di pagare loro delle consumazioni. Successivamente, la vittima si è recata presso la corsia 15 per attendere il pullman in direzione di Acquappesa. Due delle tre donne lo hanno seguito e avvicinato nuovamente, riuscendo a strappargli di dosso una collana e un anello in oro e dandosi ad una rapida fuga a bordo di un’auto.

I militari, intervenuti nelle immediatezze dei fatti, hanno acquisito informazioni da parte di testimoni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Alla luce delle risultanze investigative, alla vittima del furto è stato richiesto un riconoscimento fotografico, il cui esito è stato positivo, permettendo dunque l’individuazione delle due donne responsabili del furto.