Tabaccaia trovata morta in casa a Reggio Calabria, probabile rapina 

Reggio Calabria - Probabilmente una rapina finita nel sangue. Una donna di 66 anni, Mariella Rota, proprietaria di una storica tabaccheria in via Melacrino a Reggio Calabria, è stata trovata morta nella propria abitazione, adiacente al proprio esercizio commerciale. Sul posto è intervenuta la polizia e il pm di turno. Sono in corso accertamenti da parte del personale della Scientifica, i cui rilievi potranno essere utili agli investigatori della Squadra mobile per ricostruire la dinamica. Da fonti investigative trapela che la donna sarebbe accoltellata. L'abitazione è collegata dal retro alla tabaccheria. Al momento non sembra essere stato asportato nulla.

