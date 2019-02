Tafferugli dopo il derby Reggina-Catanzaro, un arresto e una denuncia

Reggio Calabria - La della questura di Reggio Calabria, in seguito ai tafferugli del dopo partita nel derby che ieri ha visto impegnate allo stadio Granillo Reggina e Catanzaro, ha arrestato un tifoso e ne ha denunciato un altro a piede libero. Al termine della partita, durante le fasi di deflusso dei tifosi ospiti, un gruppo di tifosi reggini ha atteso lontano dallo stadio il passaggio della tifoseria catanzarese, che viaggiava a bordo di pullman e mezzi propri, causando brevi momenti di tensione. In particolare, due individui hanno lanciato pietre e bengala lungo le bretelle del torrente Calopinace contro i tifosi ospiti, senza però provocare danni a persone o cose.

Uno dei due responsabili, un 28enne reggino che in un bar tentava di disfarsi del proprio abbigliamento, è stato individuato prontamente grazie al dispositivo di ordine pubblico predisposto dal Questore e denunciato in stato di libertà per il reato di lancio di cose pericolose. In un secondo episodio sulla stessa via un gruppo di tifosi amaranto ha bloccato la strada ad alcune autovetture colpendole con calci.Il servizio d'ordine della Polizia ha impedito però il contatto con le due tifoserie. Un altro reggino è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Proseguono le attività per individuare tutti i responsabili e per l'emissione dei Daspo. "Non è tollerabile - ha affermato il questore Raffaele Grassi - che una bella cornice di pubblico per un evento sportivo di grande richiamo venga turbata per volontà di pochi facinorosi. Tolleranza zero verso questi episodi che saranno opportunamente sanzionati".