Taglia pneumatico ad auto carabinieri, arrestato 25enne a Crotone

Crotone - Ha tagliato uno pneumatico dell'auto dei carabinieri che era parcheggiata in piazza Duomo. Per questo un uomo di Crotone, di 25 anni, con precedenti, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il fatto è accaduto poco dopo le 17. Mentre i componenti di una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Crotone stavano svolgendo degli accertamenti in un esercizio commerciale, l'uomo si è avvicinato all'auto dei militari danneggiando senza alcuna motivazione uno pneumatico con un coltello. Notato dai carabinieri di pattuglia, l'uomo ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato al termine di un breve inseguimento a piedi, dopo aver opposto resistenza e aggredito gli operanti. L'uomo, durante il tentativo di fuga, è anche caduto a terra rallentando la propria corsa.