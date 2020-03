Un arresto e una denuncia dei carabinieri per droga a Girifalco e Squillace

Girifalco - Denunciato imprenditore agricolo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Girifalco, dove i carabinieri della locale Compagnia, supportati da unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, hanno perquisito l’azienda agricola di un girifalcese in località Toco. All’interno di uno stabile rurale, i militari hanno rinvenuto 42 grammi circa di marijuana, contenuti in un involucro di cellophane e nascosti in una nicchia ricavata da un muro coperto dalla mobilia. Il titolare dell’impresa, 26 anni, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria catanzarese.

I militari della stazione di Squillace, invece, hanno arrestato in flagranza di reato A. C., 22enne del posto, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di perlustrazione effettuato dalla stazione di Squillace veniva fermata l'autovettura con a bordo il ragazzo che, nel corso del controllo, evidenziava un forte nervosismo che portava i militari a perquisire l'autovettura rinvenendo una trentina di grammi di marijuana suddivisa in dosi. Si decideva pertanto di estendere il controllo anche all'abitazione trovando un'altra decina di grammi e materiale per il confezionamento. Per il 22enne è scattato quindi l'arresto in flagranza di reato e, su disposizione del magistrato di turno, condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Nella mattinata odierna il gip ha convalidato l'arresto disponendo la remissione in libertà del giovane.