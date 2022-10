Vandalizzata villetta con giochi per bambini a Cassano allo Ionio

Cassano allo Ionio - Vandalizzata la villetta attrezzata con giochi per i più piccoli di piazza Capolanza nel quartiere di Lauropoli a Cassano. Ignoti, nella notte tra sabato e domenica, hanno divelto il cancello e, una volta dentro, hanno imbrattato con scritte e disegni osceni i giochi presenti. A darne notizia, stamani, con un post pubblicato sulla sua pagina personale di Facebook, il sindaco di Cassano Gianni Papasso. "Ieri mattina - ha scritto il sindaco - ero fuori quando sono stato raggiunto da una telefonata di una gentile signora che mi segnalava danni alla villetta di piazza Capolanza da poco ristrutturata. Immediatamente ho fatto eseguire un sopralluogo ed è stato constatato e fotografato che in effetti la villetta è stata completamente vandalizzata: è stato divelto il cancelletto di ingresso, peraltro sistemato solo due giorni prima e i giochi sono stati imbrattati con scritte e disegni osceni. Insomma, una grande vergogna, opera di incivili e delinquenti. Quanto è accaduto è gravissimo. Non possono essere violati e distrutti gli spazi pubblici, soprattutto quelli in uso ai bambini. Gli autori devono arrossire di vergogna. Nelle prossime ore farò presentare formale denuncia. Ai bambini la solidarietà mia e dell'intera città. Non è giusto che in questo Comune c'è chi, con tanti sacrifici, costruisce e poi ci sono quelli che con assoluta faciloneria distruggono". "Invito la cittadinanza tutta a reagire. Aiutatemi - conclude Papasso - da solo non riesco a farcela. Tutti insieme dobbiamo sconfiggere vandali e delinquenti per fare avanzare la nostra bella comunità".