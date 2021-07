Vasto incendio a Gizzeria Lido sulle colline vicino i laghi La Vota, disagi alla viabilità sulla SS18

Gizzeria Lido - Un vasto incendio sta interessando la collina che sovrasta i laghi La Vota nella zona di Gizzeria Lido. Le fiamme già alte si stanno propagando anche perché favorite dal vento e dal grande caldo con temperature che si agiranno intorno ai 35 gradi. Nel tratto interessato, disagi alla circolazione e preoccupazione fra i resistenti delle abitazioni circostanti.Sul posto i Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme e distaccamento volontari di Martirano Lombardo impegnati dalle ore 12.00 circa in località Mortilla e Santa Caterina nel comune di Gizzeria per incendio arbusti e macchia mediterranea.

Intervento dei vigili del fuoco è valso a circoscrivere i fronti di fuoco evitando il peggio. Attualmente le fiamme in prossimità della SS18 con disagi per la viabilità dovuto al fumo intenso. Sul posto a coordinare le operazioni di spegnimento delle squadre di terra e dell'elicottero regionale giunto in supporto, un direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco della sede centrale. Non si registrano danni a persone.