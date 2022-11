Riace (Reggio Calabria) - I vigili del fuoco di Monasterace sono impegnati a spegnere un vasto incendio di sterpaglie sviluppatosi sulle colline di Riace. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente ad alcune abitazioni e a una stalla e per questo la squadra dei vigili del fuoco coordinata dal Csq Antonio Audino sta lottando per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza tutta l'area circostante al borgo minacciato.