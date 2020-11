Violento scontro tra bici e camion in Friuli, perde la vita giovane lametina

Pozzuolo del Friuli (Udine) - Un grave incidente avvenuto a Pozzuolo del Friuli è costata la vita a Mara Leone, 33enne lametina. Da quello che si apprende l'incidente sarebbe avvenuto lo scorso 7 novembre quando la ragazza stava percorrendo in sella alla sua bicicletta la provinciale 94 all'altezza di Pozzuolo del Friuli e si è violentamente scontrata con un camion. Alla guida del mezzo pesante un uomo della Bassa friulana che si è fermato per prestare soccorso. Subito critiche sono apparse le sue condizioni, difatti si apprende che fosse stata subito ricoverata in prognosi riservata ma per lei non c'è stato nulla da fare. La ragazza originaria di Lamezia Terme si trovava in Friuli per portare a termine i suoi studi.

