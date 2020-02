Voto di scambio e corruzione, rinvio a giudizio per ex consigliere regionale Greco

Catanzaro - L'ex consigliere regionale della Calabria ed ex sindaco di Castrolibero (Cosenza) Orlandino Greco, eletto nella scorsa legislatura con la lista "Oliverio presidente", è stato rinviato a giudizio dal Gup distrettuale di Catanzaro con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione elettorale e voto di scambio. La richiesta riguarda anche l'ex assessore comunale di Castrolibero Aldo Figliuzzi. L'accusa si basa sulle dichiarazioni di alcuni pentiti di 'ndrangheta del Cosentino che collegano i successi elettorali di Greco a Castrolibero al sostegno offertogli, in cambio di soldi e posti di lavoro, dalla cosca "Bella Bella" e dal gruppo criminale "Rango -Zingari". Gli illeciti contestati agli imputati si riferiscono al periodo che va dal 2008 al 2013. Il processo a carico di Greco e Figliuzzi é stato fissato per il 6 ottobre prossimo davanti al Tribunale di Cosenza.

