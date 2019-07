Al via la XVI edizione del “Magna Graecia Film Festival” a Catanzaro

Catanzaro - Al via, a Catanzaro, la sedicesima edizione del “Magna Graecia Film Festival”, rassegna cinematografica fondata e diretta da Gianvito Casadonte, in programma da questa sera al 4 agosto. Dedicata al grande regista Sergio Leone, nel trentesimo anno della sua scomparsa, la rassegna sarà caratterizzata da proiezioni di film, masterclass, incontri e dibattiti con attori famosi ed emergenti, con registi italiani di grande successo e con volti celebri del cinema mondiale.

A condurre questa edizione del “Magna Graecia Film Festival”, che si terrà nell’area del porto di Catanzaro, sarà l’attrice Carolina Di Domenico: tra gli ospiti più attesi, la madrina dell’evento Euridice Evita Axen, l’attore statunitense Christopher Lambert, leggendario interprete di “Highlander”, attori di rango nazionale come Isabella Ferrari, Valerio Mastandrea, Vinicio Marchioni, Nicolas Vaporidis, Marco Leonardi, Milena Vukotic, Francesco Pannofino, Cristina Donadio, Herbert Ballerina, Giulia Penna, e il regista Pupi Avati, che nella serata finale del 4 agosto sarà premiato con la “Colonna d’Oro” alla carriera.

La giuria sarà presieduta da Alessandro Genovesi e sarà composta da Chiara Francini, Dino Abbrescia, Claudia Potenza, Dario Bandiera e lo stesso Vaporidis. Sette le opere, prime e seconde, in corso: si parte stasera con “L’Eroe” di Cristiano Anania, quindi seguiranno “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca, “Euforia” di Valeria Golino, “In Viaggio con Adele” di Alessandro Capitani, “Ride” di Valeria Mastandrea, “Drive me home” di Simone Catania e “Domani è un altro giorno” di Simone Spada. Le colonne d’oro per i premiati saranno realizzate dal maestro orafo Michele Affidato.

“Questa edizione del ‘Magna Graecia Film Festival’ – ha detto il direttore artistico Casadonte – sarà importante, perchè potremo celebrare tanti ritorni ma anche conoscere tanti giovani talenti. Abbiamo una grande selezione, che sono convinto ci darà grandi emozioni e ci farà anche riflettere e ci scuoterà perché in più di un film in corso si affronta, in modo elegante e delicata, il tema della morte”. Casadonte ha poi rimarcato una peculiarità del “Magna Graecia Film Festival” di Catanzaro: “Con grande sacrificio questa manifestazione continua a essere gratuita, e non è una cosa così scontata".

"Tanti – ha sottolineato il direttore artistico del Mgff - mi chiedono di mettere un ticket, ma non lo voglio fare perché voglio che le famiglie possano venire a vedere le opere prime e seconde, che le famiglie che non hanno la possibilità di pagare più biglietti possano avere le stessa possibilità di chi può pagare. E’ una missione riuscire a mantenere la gratuità, ed è l’unica manifestazione di questo livello a essere gratuita”. Casadonte ha poi rilevato: “Il Festival di Venezia si fa da 76 anni, Taormina da 65 anni. Se 65 anni fa a Catanzaro ci fosse stato un ragazzo forse avremmo avuto qualche occasione in più. Mi spiace constatare – ha sostenuto il direttore artistico del ‘Mgff’ - che spesso manca la cultura per capire questo passaggio, manca la conoscenza. Per fortuna siamo riusciti a storicizzare questo evento. La Calabria ha il grande problema di non essere riuscita a storicizzare nulla, e mi auguro che tante iniziative possano essere storicizzate, perché solo in questo modo la Calabria può cambiare passo”.

Previste anche alcune masterclass, come quella della Ferrari stasera, di Lambert domani e di Mastandrea il 31 luglio. Non mancheranno gli eventi musicali, con le performance di Teresa De Sio e della youtuber Giulia Penna. Ma la 16esima edizione del Mgff presenta una novità assoluta, perché al suo interno, dal 28 luglio al 3 agosto, sarà aperto il filone del “Magna Graecia Book Festival”, rassegna letteraria dedicata al cinema, alla musica, alla tv, alla radio e al teatro: a dirigerla lo scrittore, giornalista e critico letterario Andrea Di Consoli, collaboratore de “Il Sole 24 Ore” e “Il Mattino”, responsabile del programma televisivo “Il caffè di Raiuno” e responsabile delle Teche Rai.

Ogni giorno, nelle face pomeridiani e serali, la città di Catanzaro sarà animata da presentazioni di libri, incontri, dibattiti con giornalisti, intellettuali e personaggi dello spettacolo, e masterclass: “Il Magna Graecia Book Festival – ha osservato Casadonte - è un progetto che con mio fratello avevamo concepito qualche anno fa ma non eravamo riusciti a metterlo a fuoco, ma averlo costruito quest’anno è motivo di grande soddisfazione. Sono convinto che negli anni avrà grande successo, perché è il primo festival dedicato ai libri sul cinema”.

Lo start di questa edizione del “Magna Graecia Film Festival” è stato dato con una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Casadonte, il vicesindaco e assessore alla Cultura di Catanzaro, Ivan Cardamone, l’assessore comunale al Turismo e allo Spettacolo, Alessandra Lobello, e il presidente del Consiglio comunale del capoluogo calabrese, Marco Polimeni.