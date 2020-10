"Alla scoperta di Zagarise", libro a quattro mani tra tradizioni e bellezze del piccolo borgo della provincia di Catanzaro

Zagarise - Un testo a quattro mani per raccontare Zagarise e tramandarne usanze, vissuti, tradizioni e bellezza. "Alla scoperta di Zagarise" è il titolo del libro scritto da Guglielmo e Irma Opipari, padre e figlia, accomunati non solo dalle origini ma dal culto della memoria e dall'amore verso le radici. Il testo - edito da "Calabria letteraria editrice", marchio del gruppo editoriale Rubbettino - è una sorta di guida nell'antico borgo della provincia di Catanzaro, denso di aneddoti, racconti diretti e testimonianze di generazioni che spiegano - ognuno da un'angolatura diversa - perché Zagarise rappresenti un luogo da scoprire e da non lasciar andare. C'è spazio per storia e attualità, dalla Zagarise monumentale a quella del racconto orale. La fede si mescola ai culti popolari e i riti collettivi non possono che essere rievocati in tutta la loro carica di simbolismi e tradizione. C'è la vita - con i figli illustri - e la morte - con i caduti in guerra, in una sorta di narrazione circolare che gli autori hanno voluto regalare ai lettori.

