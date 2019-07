Concorso internazionale di poesia e letteratura, cerimonia finale il 24 luglio a Gizzeria

Gizzeria – Si terrà il 24 luglio nel centro storico di Gizzeria nella Villa Comunale di San Giovanni Battista, la cerimonia finale della Prima Edizione del concorso internazionale di poesia e letteratura di Gizzeria, dedicata questa prima alla memoria dell’insegnante Marietta Parlati.

Il premio letterario è promosso dal Centro Studi Futura, nell’attività di servizio civile nazionale, organizzato con il contributo della Regione Calabria e del comune di Gizzeria nell'ambito dell'Avviso pubblico per la "Selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in Calabria" attuato dalla Regione Calabria - Assessorato Regionale alla Cultura, e con la collaborazione dell’Associazione Sharing Project.

Durante la serata, condotta da Massimo Brescia, si esibiranno il mezzosoprano Stella Feroleto e la cantante Annamaria Di Lorenzo. Durante la serata saranno elargiti ben nove premi in denaro per un totale di 1800 euro a vincitori provenienti da varie regioni italiane. Altri riconoscimenti saranno consegnati ai terzi, quarti e quinti classificati. La giuria ha inoltre assegnato due premi speciali: uno dedicato alla memoria di Fabio Zaffina, ragazzo di intelligenza vivissima che perse la vita alla giovane età di 21 anni in un tragico incidente stradale ed uno dedicato alla memoria di Italo Palmieri poeta e scrittore gizzeroto. Le opere vincenti sono state scelte da giurati e intellettuali tra oltre 600 opere pervenute. Nel corso della cerimonia verranno declamate le opere vincenti.

Nella stessa serata verrà presentato il bando per la seconda edizione del premio la cui cerimonia sarà poi svolta nell’estate del 2020. La seconda edizione del concorso internazionale di poesia e letteratura di Gizzeria è intitolata alla poetessa Eny Scerbo. Le giurie, sono state composte da Antonella Bongarzone (docente Università Magna Graecia di Catanzaro), Daniela Rabia (giornalista e scrittrice), Luigi Mariano Guzzo (Giornalista e avvocato), Pino Porco (scrittore), Rossella Ferrante (pubblicista), Roberto Della Ragione (scrittore), Janfer Critelli (scrittore), Giovanni Cacia (scrittore), Fabrizio Massimilla (scrittore) e Mihaela Talabà (poetessa e scrittice).