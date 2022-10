Consegnato a Roma premio Speciale ‘Andrea Camilleri’ al lametino Cannone per il libro ‘aMalavita’

Roma – È stato consegnato a Roma il Premio Speciale ‘Andrea Camilleri’ al giornalista e scrittore lametino Antonio Cannone per il suo ultimo romanzo ‘aMalavita’; la premiazione è avvenuta nell'ambito del Concorso nazionale letterario ‘Artisti’ per Peppino Impastato. “Un pomeriggio di grandi emozioni - ha commentato Cannone - in ricordo di due figure significative e importanti del nostro tempo. Impastato per aver sacrificato la vita denunciando i soprusi della mafia, e Camilleri per la fama dei suoi romanzi che ormai fanno parte del nostro vissuto e hanno lasciato un’impronta indelebile nella letteratura italiana e non solo. Sono grato alla giuria del premio presieduta da Michele Cucuzza e a quanti hanno creduto nel mio libro che ripercorre vicende legate al nostro territorio”.

‘aMalavita’ è un romanzo di formazione ed offre una chiave di lettura socio-antropologica della Calabria e mette in evidenza uno spaccato sociale a forti tinte ma che ha in seno anche amore e speranza di riscatto. Il nuovo libro di Cannone continua a riscuotere notevoli consensi e, oltre al Premio ‘Camilleri’, e ai riconoscimenti precedenti, è arrivato in finale alConcorso Letterario nazionale Argentario 2022 che si terrà il prossimo 15 ottobre a Porto Ercole in provincia di Grosseto.