Critica virgiliana e scienza nella monografia "Didone e altre Ombre", il nuovo lavoro della lametina Giulia De Sensi

Lamezia Terme - È uscito oggi il volume monografico della giornalista e studiosa lametina Giulia De Sensi dal titolo “Didone e altre Ombre", per Il Sileno Edizioni, nella nuova sezione dedicata alle opere di critica letteraria. Le morti violente nell’Eneide di Virgilio: uno studio focalizzato sul verso 689 del IV Canto”. L’opera si propone di offrire un’interpretazione innovativa, sulla base di conoscenze medico-scientifiche, di uno dei versi più dibattuti dalla critica virgiliana, centro geometrico dell’agonia di un personaggio femminile la cui tragedia è topos della letteratura di tutti i tempi.

“Un verso - spiega l’autrice - ad esegesi incerta, mai interpretato in maniera univoca da nessun filologo da che l’Eneide è oggetto di studio, e dunque oscuro da oltre duemila anni. Quella proposta è dunque una sfida affascinante, affrontata attraverso un approccio totalmente inedito, che fonde scienze diverse e getta nuova luce su un’opera di indiscusso e immortale valore. La monografia, scaricabile gratuitamente in e-book sul sito della casa editrice, è dotata di codice ISBN ed è disponibile per l’indicizzazione nei database internazionali di Web of Science – Book Citation Index”.