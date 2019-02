Dalla Polonia in Calabria per sostenere l'ambiente: il progetto degli studenti parte da Tiriolo

Catanzaro - Dalla Polonia per sostenere l'ambiente della Calabria. E' il progetto che dal 21 al 23 febbraio prossimi vedra' impegnati alcuni studenti polacchi a Tiriolo, comune alle porte di Catanzaro. Accompagnati da docenti, guide e direttori di istituti forestali, volontari croati e veneti, gli studenti della Polonia reintrodurranno sul Monte Farinella, in un'area colpita da incendi, circa 700 piante arboree o arbustive autoctone, donate al Comune di Tiriolo dall'azienda regionale per la Forestazione "Calabria Verde". L'iniziativa è organizzata dal Comune e dalla Biblioteca comunale di Tiriolo, e rientra nell'ambito del progetto "Verso un'Ecologia della Biosfera", teso a potenziare una "rete" di sostegno a tutela dell'ecosistema, e che ha gia' portato avanti campi di riforestazione in Africa e in Portogallo. Oltre agli studenti della Polonia il progetto coinvolgera' a Tiriolo anche gli studenti dell'Istituto agrario "Vittorio Emanuele II" di Catanzaro e un gruppo di ospiti della casa circondariale di Catanzaro. L'iniziativa vede anche la collaborazione della Parrocchia Maria delle Grazie e della Neve di Tirolo, dell'Universita' di Stettino (Polonia), dell'Universita' di Catanzaro, della sezione catanzarese dell'Associazione dei dottorandi e dei dottori di ricerca in Italia e di alcune associazioni e cooperative locali.

