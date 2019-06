Incontro con il restauratore Mantella al Tip teatro

Lamezia Terme – È Atteso oggi pomeriggio alle 18 il terzo appuntamento della rassegna #Periplus #rottemediterranee come sempre al TIP Teatro di Via Aspromonte. Si parlerà di arte e di restauro con un ospite d'eccezione del settore: Giuseppe Mantella. "Cosa si restaura in Calabria? E come? In un discorso sui beni culturali della nostra regione, che spesso e volentieri diventa discorso acremente politico, che senso possiamo dare alla nobile arte del restauro? Qual è lo stato di molte bellezze di cui a volte ignoriamo persino l'esistenza o che, nel migliore dei casi, ammiriamo all'interno di un museo senza tuttavia interrogarle e interrogarci? Avremo la fortuna e il piacere di discuterne con un'istituzione del settore".