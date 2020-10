L'amore che sopravvive alla morte nel romanzo di Leo Maviglia "Oltre la scalinata, il fantasma invaghito"

L'amore che resiste alla morte e anzi quasi la sublima. Un racconto carico di suggestioni quello offerto dalla scrittore Leo Maviglia all'interno del romanzo "Oltre la scalinata, il fantasma invaghito" - edito da Calabria letteraria editrice, marchio del gruppo editoriale Rubbettino - all'interno del quale si raccontano le vicende di Ester ed Alez. Una storia di amore ma atipica, perché Ester è una moglie che ha perso a causa di un grave malore il marito Alessandro. Nonostante il distacco, la relazione sopravvive e si tramuta in un nuovo legame raccontato dall'autore attraverso gli occhi della donna che non senza preoccupazioni e inquietudini avverte la presenza ultraterrena che le fa compagnia e incide nel suo vissuto quotidiano. Tra le pagine altri personaggi prendono corpo e vita per lasciare al centro il vissuto straordinario della coppia e materializzarsi in un finale denso di colpi di scena. Un romanzo intenso e avvolgente segnato anche dalla scrittura incalzante dell'autore.

