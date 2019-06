Lamezia, liceo “Campanella” nell’albo d’oro eccellenze lingua francese: premiati 13 studenti

Lamezia Terme - Tredici studenti del liceo “Campanella” di Lamezia sono stati premiati per i risultati raggiunti nello studio della lingua francese, con il riconoscimento da parte dell’Association des membres de l'ordre des palmes académiques (Amopa) che ha iscritto l’istituto superiore lametino nell’albo d’oro nazionale delle eccellenze in lingua francese. Premiati gli studenti Mattia Folino, Giuseppina Vincenzini, Antonio Moraca, Chiara Lucia, Sabrina Calò, Pamela Pontieri, Paola Bartuca, Elisa Trinchi, Valeria Virgillo, Simona Saladino, Francesco Servente, Laura Pileggi, Claudia Calabretta. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi al Teatro comunale di Catanzaro, in occasione del concerto in onore di Charles Aznavour, organizzato dall’Alliance Française.

Un riconoscimento, quello del Campanella, frutto del lavoro portato avanti in questi anni per promuovere lo studio della lingua e della cultura francese, che nei mesi scorsi aveva già ricevuto il plauso da parte della rappresentante dell'Ambasciata francese a Roma, Valérie Le Galcher- Baron. Presenti all’iniziativa a Catanzaro, tra gli altri, il console generale di Francia a Napoli Laurent Burin Des Roziers, l'attachée culturelle dell’ambasciata francese a Roma Valérie Le Galcher Baron, la presidente dell 'Alliance Française, Fernanda Tassoni.

“Dall’Esabac, con la possibilità per gli studenti di alcune sezioni del linguistico di conseguire con un unico esame il diploma italiano e il Baccalauréat francese, alle certificazioni linguistiche nelle scuole primarie e secondarie di primo grado con i nostri studenti che supportano bambini e ragazzi più piccoli nell’avvicinarsi alla lingua, la nostra scuola è sempre più un punto di riferimento per lo studio del francese in Calabria. Questo riconoscimento da parte di una realtà storica di prestigio per quanta riguarda la lingua e la cultura francese come l’Amopa, è un traguardo raggiunto grazie all’impegno appassionato dei nostri studenti e dei docenti di francese della nostra scuola” dichiara il dirigente scolastico del “Campanella” Giovanni Martello.