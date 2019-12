Lamezia, orientamento: il Galilei apre le porte ai genitori degli studenti delle scuole medie

Lamezia Terme - "Per tanti studenti delle terze classi delle scuole medie, si avvicina il momento della scelta della scuola superiore, a cui i genitori chiedono non soltanto di formare e preparare i propri figli, ma anche e soprattutto proiettarli in un orizzonte di studio e di lavoro. Ed è proprio in questi giorni - fanno sapere dal licelo scientifico Galilei - che genitori e studenti cominciano a mettere a fuoco le varie possibilità di indirizzo scolastico. In quest'ottica di orientamento, il Dirigente Scolastico, Teresa Goffredo, giovedì 12 dicembre, alle ore 17.00, incontrerà i genitori, attori importanti in questa scelta. L’incontro sarà occasione per presentare la già nota e importante offerta formativa del Liceo. Nei giorni a seguire, dal 16 al 20 dicembre, in occasione del “Festival della Scienza", evento che già da qualche anno riscuote particolare successo, i loro figli, alunni delle scuole medie di Lamezia e di tutto il comprensorio, potranno visitare con le loro scuole o in maniera indipendente i laboratori organizzati dagli studenti del Liceo. Non sarà una semplice esposizione delle attività, ma occasione per i futuri alunni, di toccare con mano le grandi competenze, acquisite grazie alla preparazione offerta dal percorso liceale".

