Lamezia, Paolo Rodari racconta "Francesco di Paola, un eremita nel mondo" agli alunni della scuola Ardito

Lamezia Terme - La scuola secondaria dell'I.C. Ardito Don Bosco ha ospitato l’incontro tra ragazzi delle classi seconde e Paolo Rodari, autore del libro "Francesco di Paola, un eremita nel mondo". Paolo Rodari è vaticanista di Repubblica, ha scritto diversi libri fra cui il bestseller internazionale "L’ultimo esorcista" (con padre Amorth) e per Einaudi "La custode del silenzio", la storia vera di Antonella Lumini, eremita di città. Nel pomeriggio, a Maida, riceverà il Premio Letterario Internazionale Feudo di Maida. Gli alunni, dopo aver letto e commentato con i loro insegnanti il testo su San Francesco di Paola hanno avuto oggi occasione di discuterne con l'autore.

Ha aperto l'incontro la professoressa Magnone che, in veste di collaboratore del Dirigente Scolastico Lorenzo Benincasa, ha ringraziato Rodari, le professoresse Gallina e Mantello che hanno moderato l'incontro e la prof Patania che ha curato l'intervento musicale. Le domande che i ragazzi hanno rivolto all'autore sono divenute non solo occasione per riscoprire gli aspetti più profondi della vita di San Francesco ma anche opportunità per riscoprire il valore del silenzio. "Sono tanti i motivi per fare silenzio e farlo insieme - ha affermato Paolo Rodari - di silenzio c’è bisogno, soprattutto in un mondo eccessivamente rumoroso come quello odierno che spesso ci travolge. Per questo è bene fare silenzio, il silenzio positivo, rigenerante, benefico inteso come opportunità per ritrovarsi e riscoprirsi".