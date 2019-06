Lamezia, presentazione del libro "Azzurro" di Francesco Scoppetta il 6 giugno

Lamezia Terme - "Azzurro" è il titolo del romanzo scritto da Francesco Scoppetta che il 6 giugno alle 18:30 sarà presentato presso la libreria Tavella. All’incontro saranno presenti Andrea Iovene, Gianni Muraca e Costanza Falvo D’Urso. “Un ispettore scolastico romano, Fabrizio Pozzi, e poi la moglie Sandra, avvocato, raccontano quel che è accaduto prima e dopo l'ispezione ad una scuola calabrese, ordinata dal Ministro dopo una sentenza che ha condannato un docente per molestie su una alunna minorenne. La Calabria scoperta dall'ispettore è quella che emerge dalla cronaca dei giornali, dalle dicerie della gente, insomma da fatti veri o inventati che resta sempre più difficile discernere. Attraverso alcuni misteri e le tipiche tradizioni locali (come le lettere anonime), il racconto fa emergere il legame dei due coniugi i quali si ritrovano a distanza di tempo a guardare entrambi, da estranei, una realtà indecifrabile e bellissima, dove le contraddizioni non risparmiano niente e nessuno. La storia è nata come un trattamento cinematografico, ultimato nel maggio 2017”.

