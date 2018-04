Lamezia, un'alunna del liceo scientifico al "Girls in tech & scienze" di Firenze

Lamezia Terme - Il 9 e il 10 aprile,presso l’Istituto “Buontalenti “ di Firenze, si è svolto il forum “GIRLS IN TECH & SCIENCE “(sigla che sta per Science,Technology,Engineering and Mathematics),una maratona tutta al femminile,a cui hanno partecipato 45 giovani studentesse che, accompagnate dai loro docenti,hanno rappresentato 30 scuole e provenienti da diverse regioni del territorio nazionale ,giovani menti scientifiche che risultano già vincitrici di hackathon,grazie alle loro brillanti conoscenze e competenze nelle materie scientifiche.L’evento è stato promosso dal MIUR che lamenta l’esigua presenza di studentesse in percorsi di studio propriamente scientifici.

A rappresentare il Ministero è stata la dott.ssa Simona Montesarchio,la quale ha ribadito la volontà ministeriale di incoraggiare e diffondere la cultura digitale tra i giovani e incoraggiare le ragazze a intraprendere percorsi di studio o percorsi professionali in ambito scientifico e tecnologico.Bisogna inoltre lavorare e aiutare le donne a credere nelle proprie capacità,a non avere paura di pregiudizi e ostacoli,e a spingersi oltre gli stereotipi di genere per investire su competenze e passioni e realizzarsi pienamente nella vita privata e professionale.Qualcosa sta cambiando,le discipline STEM (Scienze,Tecnologia,Ingegneria e Matematica)finalmente non sono più solo appannaggio degli uomini ,ma ancora la percentuale di studentesse di percorsi scientifici è piuttosto bassa.

Ecco quindi l’importanza di eventi come questo di Firenze che ha messo insieme studentesse brillanti ,che sono state coinvolte nella progettazione di lavori di lavori di gruppo da cui emergessero le migliori idee e proposte per incentivare lo studio delle materie scientifiche tra le ragazze.Per la nostra regione ha partecipato Chiara Grasso,alunna del Liceo Scientifico G.Galilei di Lamezia Terme e già presente nelle competizioni svoltesi a Bologna dove,risultando vincitrice,ha ottenuto come premio la partecipazione ,nel mese scorso,a GESF-DUBAI,un forum internazionale che ha visto coinvolte delegazioni di giovani menti scientifiche di tutto il mondo.L’alunna lametina ha proposto con il proprio gruppo di lavoro la creazione di eventi regionali che mettano in primo piano la figura della donna nella scienza,proponendo incontri con giovani ricercatrici.

In ognuno di questi eventi,inoltre,si dovranno svolgere competizioni Hackathon e model. Le vincitrici prenderanno parte ad un unico evento nazionale che,come un “filo rosa” riunisca le giovani studentesse e incentivi lo studio delle materie STEM.

Per la partecipazione dell’alunna Grasso, grande soddisfazione è stata evidenziata dal Dirigente Scolastico T.Goffredo,sempre pronta a rispondere a tutte le iniziative che possano coinvolgere gli alunni del Liceo,certa che la loro presenza in occasioni così importanti non può che risultare oltremodo positiva e significativa e,soprattutto,di stimolo per altri studenti.